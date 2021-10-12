Kayısı depolamaya düzenleme - Haberler
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Kayısı depolamaya düzenleme

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel
Kayısı depolamaya düzenleme

Kayısı depolamaya ilişkin standartlarda düzenlemeye gidildi.

Kayısı depolamaya ilişkin standartlarda düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kayısının depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile kayısı lisanslı depoculuk faaliyetlerine yönelik hususları düzenliyor.

Buna göre, kayısının depolanacağı lisanslı depolar, kükürtlenmemiş kayısılar için 0-4 yerine maksimum 8, kükürtlü kayısılar için ise maksimum 18 yerine 12 santigrat sıcaklığı sağlayacak özellikte olacak.

Nem oranı kriteri de kükürtlü kayısılarda yüzde 18'den yüzde 20'ye, kükürtlenmemiş kayısılarda yüzde 17'den yüzde 18'e çıkarıldı. Nem oranları bu rakamların üzerinde olan kuru kayısılar lisanslı depoya kabul edilmeyecek.

AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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