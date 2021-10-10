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Kayısı ağacı Sonbaharda çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kayısı ağacı Sonbaharda çiçek açtı

Kayseri'de bir işletmenin bahçesinde bulunan kayısı ağacı, hava sıcaklılarından dolayı Sonbaharda çiçek açtı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir işletmenin bahçesinde bulunan kayısı ağacı, hava sıcaklılarından dolayı Sonbaharda çiçek açtı.

Talas ilçesinde bir işletmenin bahçesinde bulunan kayısı ağacı, Sonbaharda diğer ağaçlar yaprak dökerken hava sıcaklıklarının gündüzleri normalin üzerinde seyretmesinden dolayı çiçek açtı. Görenlerin şaşkına döndüğü kayısı ağacına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilirken, ağaçla fotoğraf çekinenler de oldu. - KAYSERİ

Kayısı ağacı Sonbaharda çiçek açtı

Kayısı ağacı Sonbaharda çiçek açtı

Kayısı ağacı Sonbaharda çiçek açtı

Kayısı ağacı Sonbaharda çiçek açtı

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