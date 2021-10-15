Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Kayıplara karışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu. Polis ekipleri, silahla vurularak öldürülen Nuri Yıldız'ı kimin öldürdüğünü araştırıyor.

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere kavşağında içi yanmış şekilde terkedilen otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi Nuri Yıldız olduğu öğrenildi. Kendisinden haber alınamayan şahsa ulaşmaya çalışan polis ekipleri, savcı kararıyla Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Nuri Yıldız ve ailesinin kaldığı eve çilingir yardımıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız, boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Polis ekipleri, kapıda herhangi bir zorlamaya rastlamazken, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği düşünülüyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte evden çıkarak kendi aracıyla otellerine gittiklerini, sonrasında ise Esra Yıldız'ın taksiye binerek eve döndüğünü belirledi. Fakat, bir kısmı yanan otomobilin yolcu ön cam ve şoför camının kırık olduğu, araç anahtarının da kontak üzerinde olduğu tespit edildi. Polis, tüm aramalara rağmen bulunamayan Nuri Yıldız'ın peşine düştü.

Kocası Nuri Yıldız da silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

3 gün süren çalışmalar sonunda Nuri Yıldız'ın cansız bedeni Beylikdüzü'nde bulundu. Yıldız'ın başına bir el ateş edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Nuri Yıldız'ın başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yıldız'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü

Son dakika haberleri! Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü

 Metrobüste dilenci operasyonu! Dilendirilen çocuklar korkudan ağladı

Metrobüste dilenci operasyonu! Dilendirilen çocuklar korkudan ağladı

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Schumacher Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Nihal Yalçın Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayıplara karışan otel işletmecisi Nuri Yıldızın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 08:56:35. #1.12#