Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

Denizli'nin Çameli ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Muharrem Türk, drone yardımıyla bulundu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Muharrem Türk, drone yardımıyla bulundu.

Çameli Elmalı Mahallesi Kepir Çakalkırığı Mevkiinde oğlu ile beraber yaşayan Muharrem Türk, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Akrabaları ve köylüler tarafından başlatılan arama çalışmasında yaşlı adama ulaşılamazken, ekipleri arayan aile yakınları yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler arazinin engebeli olmasında dolayı çalışmalarda güçlük çekti. Arama çalışmalarına Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri drone ile olay yerine gelerek Muharrem Türk'ün yerini tespit etti. Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Türk, ekipler tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi. - DENİZLİ

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bekir Pakdemirli Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:07:48. #1.12#