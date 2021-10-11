Zonguldak'ta kaybolan yaşlı adam fındık bahçesinde bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam fındık bahçesinde bulundu.

Kızılca beldesi Abdi köyünde oturan ve Kargalar mevkisindeki tarlaya gezinti için giden M.Ş'den (84) haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş timleri ile AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

M.Ş, son görüldüğü yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fındık bahçesi içerisinde bitkin halde bulundu.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.