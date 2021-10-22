Kayıp kardeşini aramak için Müge Anlı'ya çıktı, her yaptığıyla şoke etti

MANİSA (İHA) - İSTANBUL (İHA) - Kayıp kardeşini arayan F.K.'nin hakkındaki iddialar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan DJ Gezgin olarak tanınan radyocu Mehmet Karahan, 2017 tarihinde kayıplara karıştı. 4 yıl yolunca hiçbir izine rastlanılamayan 38 yaşındaki adamın ablası F.K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Her anlattığıyla dehşete düşüren abla; canlı yayında sevgilisi C.D.'nin para kavgası nedeniyle kardeşini ölünceye kadar dövdüğünü, günlerce cenazesiyle aynı evde kaldığını ve kokmasın diye her sabah çiçek gibi kardeşini suladığını anlattı.

F.K., 4 yıl boyunca öz kardeşinin cinayete kurban gittiğini saklamasının nedenini ise Müge Anlı'ya şu kan donduran sözlerle açıkladı; "Sevgilim C., benden ayrıldı. Yeni bir sevgilisi varmış. Evime geldiler. Ben de bunu görünce itiraf etmeye karar verdim. Kardeşimi, C. öldürdü" dedi.

F.K.'yi tanıyan ve ekranda gören izleyiciler ise Müge Anlı'nın ihbar hattını telefon yağmuruna tuttu.

Hasta gibi gittiği hastanelerde dolandırıcılık yapmış

5 yıl içinde 31 farklı hastanede 598 hasta kaydı bulunan abla F.K.'nin sevgilisi C.D. ile akıl almaz bir dolandırıcılığa imza attığı iddia edildi. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı olayda F.K. ve sevgilisinin hastanelerde refakatçi olarak kalan kadınların çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı ve zorla kredi çektirdikleri iddiası gündeme oturdu.

"Sevgilim, beni zorla Umre'ye gönderdi" demişti ama

Sevgilisi C.D.'nin kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdükten sonra kendisini zorla Umre gönderdiğini öne süren F.K. hakkında bir sarsıcı iddia daha ortaya atıldı. F.K. ile aynı kafilede Umre'ye giden A.A. şahit olduklarını Müge Anlı'ya anlattı; "F.K. umrede birçok insanı kandırdı. Orada kimliğini gizlemeye çalıştı. Dilenerek para topladı. Bu parayla da altın bilezik aldı. Hurma alırken bile hileye başvurdu. Döndükten sonra İzmir'de bir hastanede para toplarken gördüm" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri