'Kayıp-kaçağı yüksek belediyelere su tahsisi yapılmayacak'

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesi ile belediyelerdeki kayıp-kaçak su verilerinin tek sistemde toplandığını söyledi. Dikmen, "Bundan sonraki süreçte Devlet Su İşleri tarafından kayıp-kaçağı yüksek olan belediyelere su talep etiklerinde su tahsisi yapılmayacak. 'Öncelikli olarak kayıp kaçaklarınızı yönetmelikte belirlenen seviyeye çekin, ondan sonra su tahsisi olsun' noktasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Dha'ya 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesini anlattı. Dikmen, 2013 yılında başlattıkları proje kapsamında 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' ile Türkiye'de su ile ilgili üretilen bütün verileri bir sistem altında topladıklarını söyledi. Dikmen, şu anda 'Ulusal Su Bilgi Sistemi' projesini yaygınlaştırma çalışmalarına başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, belediyelerin içme ve kullanma suyu havzaları ile ilgili yönetmelik olduğuna işaret ederek, "Bu yönetmelik çerçevesinde belediyelerin kayıp kaçaklarını belirli oranlara düşürmesi gerekiyor. Şu anda 2020 yılı için bu yüzde 35'in üzerinde, 2023'te büyükşehir ve il belediyeleri bunu yüzde 30'a, 2028'de de yüzde 25'e indirmesini hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte DSİ tarafından da kayıp-kaçağı yüksek olan belediyeler su talep etiklerinde su tahsisi yapılmayacak. 'Öncelikli olarak kayıp kaçaklarınızı yönetmelikte belirlenen seviyeye çekin ondan sonra su tahsisi olsun' noktasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.