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Kayıp buzağıları Jandarma buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp buzağıları Jandarma buldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çakırhacı İbrahim köyünde kaybolan 2 buzağı Jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çakırhacı İbrahim köyünde kaybolan 2 buzağı Jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.

Düzce Merkez İlçe Çakırhacı İbrahim köyünde oturan Sultan Arı'ya ait 2 buzağı otlarken kaybolması üzerine uzun süre bölgede arama yapıldı. Bulunmaması üzerine durum jandarmaya haber verildi. Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler arama çalışması yaptı. Ekipler kayıp 2 buzağı köyün dış tarafında bularak Sultan Arı'ya teslim ettiler. - DÜZCE

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