Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü - Haberler
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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 Karayolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 Karayolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü. Meydana gelen kazada, 2'si ağır toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı İlçesi D-650 Karayolu'n Yeni Atatürk Stadı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi istikametinde seyir halinde olan 41 FN 068 plakalı Volkswagen marka otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole düştü. Meydana gelen kazada, M.B.(45), S.K. (21) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

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Haber: Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü - Haberler
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