Kaygan yolda devrilen minibüsteki Rus çift yaralandı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Rus çiftin transferini gerçekleştiren minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada yaralanan 6 aylık hamile Rus kadın ile eşi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Antalya-Kemer karayolu Topçam Mevkisi'nde meydana geldi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkartılan yaralı çift ambulansa alındığı sırada, gazeteciler, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Rus kadının ıslanmaması için şemsiye tuttu. Hastaneye kaldırılan çift, tedaviye alındı. Kazayı küçük sıyrıkla atlatan minibüs sürücüsü Ramazan S. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.