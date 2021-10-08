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Kaybolan hayvanları jandarma ekipleri buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaybolan hayvanları jandarma ekipleri buldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaybolan 4 büyük baş hayvanı Jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaybolan 4 büyük baş hayvanı Jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Kaynaşlı ilçesi Çamoluk köyünde Kadriye Atar'a ait 4 büyükbaş hayvan otlarken gece saatlerinde kayboldu. Hayvanlarını bulamayan kadın hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri JASAT ile birlikte yaptıkları aramalar sonucunda kayıp olan 4 büyükbaş hayvanı Çamoluk köyü Kestanelik mevki'inde buldu. Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken hayvanların sahibi Kadrile Atar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaybolan hayvanları jandarma ekipleri buldu

Kaybolan hayvanları jandarma ekipleri buldu

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