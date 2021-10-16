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Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

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Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

Düzce'de dün gece saatlerinde kaybolan 93 yaşındaki kadın için jandarma, AFAD ve Düzce Arama Kurtarmadan oluşan 60 kişilik ekip seferber oldu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de dün gece saatlerinde kaybolan 93 yaşındaki kadın için jandarma, Afad ve Düzce Arama Kurtarmadan oluşan 60 kişilik ekip seferber oldu. Gece boyunca sürecek olan arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Merkeze bağlı İstilli Köyünde yaşayan 93 yaşındaki alzheimer hastası Emine Dinçer, dün gece saatlerinde evinden çıktı. Yakınlarının bir daha haber alamadığı yaşlı kadın için oğlu İsmail Dinçer jandarma ekiplerine haber verdi. Köye jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve arama kurtarma köpeği sevk edildi. İlk olarak Emine Dinçer'in evinin etrafında detaylı arama çalışması yapan ekipler, ardından köydeki güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamera görüntülerinde Dinçer'in gece saatlerinde evinden ayrılarak, Düzce şehir merkezi istikametine yaya olarak gittiği görüldü. Bunun üzerine ekipler, yaşlı kadının gittiği yönde arama çalışması başlattı. Emine Dinçer için jandarma, AFAD, DAKE ekiplerinden oluşan 60 kişilik ekibin, gece boyunca arama çalışması yapacağı öğrenildi.

Dinçer'in alzheimer hastası olduğunu belirten muhtar Hüseyin Şimşek, "Aldığımız bilgilere göre, Emine Dinçer dün akşam saat 22.00'a kadar oğluyla oturup, muhabbet etmiş. Hatta evde misafirleri de varmış. Misafirler gittikten sonra Emine teyzede oğlunun evinden çıkıp, kendi evine uyumaya gitmiş. Oğlu bugün saat 14.30'da bize haber verdi. Annelerine ulaşamadıklarını, evinde de olmadığını söyledi. Jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Şu ana kadar bir haber alamadık. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

(Ali Yıldız - Selçuk Akyol/İHA)

Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

Kaybolan 93 yaşındaki kadın için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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