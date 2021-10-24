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Kayapınar'da "Patiler yarışıyor" etkinliği düzenlendi

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Kayapınar'da

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı Çadır-Vet tarafından "Patiler yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı Çadır-Vet tarafından "Patiler yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı Çadır-Vet, patili dostların sosyal yaşamına katkıda bulunmak, hayvan sevgisini artırmak ve patili dostlar ile insanlar arasında sevgi bağını artırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

130 kedi ve 40 köpeğin katıldığı yarışmada "en tombik", "en haylaz" ve "en sevimli" kategorisinde 4 kedi ile 4 köpek dereceye girdi.

Dereceye giren kedi ve köpeklere çeşitli hediyeler verilirken, yarışmaya katılan tüm can dostlara da ücretsiz mama dağıtıldı.

Kayapınar'da Patiler yarışıyor etkinliği düzenlendi

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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