Kayapınar 82. Parkına Kavuşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayapınar 82. Parkına Kavuşacak

Habermetre - Haberler | Toplum
Kayapınar 82. Parkına Kavuşacak

Kayapınar 82. Parkına KavuşacakKayapınar 82. Parkına kavuşacak Yeşil bir ilçe oluşturma hedefinde olan Kayapınar Belediyesi, İlçede yeni bir park daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayapınar 82. Parkına KavuşacakKayapınar 82. Parkına kavuşacak Yeşil bir ilçe oluşturma hedefinde olan Kayapınar Belediyesi, İlçede yeni bir park daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Medya Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni parkın tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki park sayısı 82'ye çıkacak. Çevre ve Yeşil dostu Kayapınar Belediyesi, ilçedeki Yeşil alan sayısını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce, Medya Mahallesinde kısa bir süre önce yapımına başlanan ve İlçenin 82. Parkı olacak yeni parkta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, yapımı devam eden parktaki çalışmaları yerinde inceledi. Park ve bahçe Müdürlüğü'nde görevli personellerden çalışmalar hakkında bilgi alan Koç, yanına gelen çocuklara kitap hediye etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Binali Yıldırım Amelia Hamlin Zeynep Bastık
Spor Cristiano Kerem Aktürkoğlu Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Mustafa Varank Güzel Sözler Şans Oyunları Stefan Kuntz Ali İhsan Su Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayapınar 82. Parkına Kavuşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 01:45:37. #1.13#