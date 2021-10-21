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Kayalıklarda mahsur kalan koyunları AFAD kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Haberler | Güncel
Kayalıklarda mahsur kalan koyunları AFAD kurtardı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunlar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunlar, Afad ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Akdaş köyünde besicilik yapan Mehmet Tutulmaz ve Hasan Ortaoğlan'nın 1 keçi ile 7 koyunu dağlık alanda kayboldu. Aramaları sonuçsuz kalan hayvan sahipleri durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekipleri, arazide dronla arama yaptı. Keçi ve koyunların köydeki kayalıklarda mahsur kaldığı tespit edildi. Ekipler, halatla indikleri kayalık alanda hayvanları iple yukarı çekerek kurtardı. Keçi ve koyunlarına kavuşan besiciler hayvanlarını kurtaran ekiplere teşekkür etti.


Kayalıklarda mahsur kalan koyunları AFAD kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Son Dakika Haberleri
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