Kayalıklarda dev Türk bayrağı açtılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup dağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göbel Termal yanında bulunan yüksek kayalıklardan iniş anında dev Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.

Tavşanlı ilçesi Göbel Termal merkezindeki kayalıklara dağcılar tarafından dev Türk bayrağı asıldı. Bir gece kamp yapan gruba, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Kanyon Bursa ekibi, Tavşanlılı dağcılar ve Cross ekibi de katılarak, yüksek kayalıklardan iniş esnasında dev Türk bayrağı açıldı.

Kanyon Bursa ekibinden Yılmaz Ergül, "Geçtiğimiz yıl da benzer bir etkinliğimiz olmuştu. Bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 6 'ya 9 metre ebatlarında Türk Bayrağımızı indiriyoruz. Burada yaptığımız tırmanış ve iniş eğitimlerini önce teorik sonrasında ise pratik eğitimlerle gerçekleştiriyoruz. Kolay iş değil ama bizim için de çok zor iş değil" diyerek ekip çalışması ruhunun önemini vurguladı.

Tavşanlılı dağcılardan Zafer Kahraman ise "Geçtiğimiz yıl bu tarz etkinlik yapmıştık fakat akabinde İzmir depremi nedeni ile buruk geçmişti. Şehir dışından da birçok arkadaşımız bu etkinliğimize katıldı kendilerine çok teşekkür ederiz" diyerek bu heyecanlarına ortak olan tüm sporculara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan sporcular, dağcılık sporunu herkese sevdirmek bölgenin tanıtımı ve en önemlisi Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılını kutlamak için gerçekleştirdiklerini söyledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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