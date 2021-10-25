Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde paraşütü ile kayalık alana düşerek hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde paraşütü ile kayalık alana düşerek hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Çamyurdu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ali Dağı Paraşüt Alanı'ndan paraşütü ile inen Hilal Kariper (33), evlerin bulunduğu kayalık alana düştü. Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilal Kariper sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kariper, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hilal Kariper'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından, Argıncık Mezarlığı'na defnedildi. - KAYSERİ

Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

Kayalık alana düşerek hayatını kaybeden paraşütçü son yolculuğuna uğurlandı

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