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Kayak Karabük Keltepe Kayak Merkezinde Öğrenilir.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kayak Karabük Keltepe Kayak Merkezinde Öğrenilir.

Vali Fuat Gürel, Karabük'ün en yüksek noktası olan 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde Türkiye'nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Karabük Keltepe Kayak Merkezinde kış sezonu öncesinde incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den yeni sezon öncesi devam eden...

KARABÜK (Habermetre) - Vali Fuat Gürel, Karabük'ün en yüksek noktası olan 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde Türkiye'nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Karabük Keltepe Kayak Merkezinde kış sezonu öncesinde incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den yeni sezon öncesi devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Alt ve Üst Günübirlik Tesisleri, otopark, mescit, acemi kayak pisti, kızak pistinde incelemelerde bulunan Vali Gürel, pist genişletme çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan bilgiler aldı.

Karabük Keltepe Kayak Merkezinin günübirlik gelip burayı kullanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel, "Karabük Keltepe Kayak Merkezimizdeki Alt ve Üst Günü Birlik Tesislerimizi geçtiğimiz iki sezonu boyunca günü birlik olarak hizmete aldık ve hizmete aldığımız andan itibaren yöre halkımız tarafından büyük bir rağbet gördü. Vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz ve bu talepleri yerine getiriyoruz. Yeni sezona tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olarak gireceğiz ve bölgemizin yeni cazibe merkezi haline gelen Karabük Keltepe Kayak Merkezimiz kış ve kayak sezonunda ülkemizin ve bölgemizin önemli turizm destinasyonlarından birisi olacağına inanıyom. Şuanda günübirlik gelip burayı kullanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıya sahibiz. "Kayak Keltepe Kayak Merkezinde Öğrenilir"sloganıyla yeni sezonla birlikte kayak öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Karabük Keltepe Kayak Merkezimize bekliyoruz. "diye konuştu.

İncelemelerde Vali Fuat Gürel'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven eşlik etti.

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