Kavılca unu nedir? Kavılca nedir? Kavılca buğdayı nerede, nasıl yetişir?

KARS (Haberler.com) - Kavılca unu nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Masterchef'te tanıtılan kavılca buğdayından elde edilen kavılca unu hakkında detayları sizler için derledik.

KAVILCA NEREDE?

Kavılca buğdayı, Kars yöresine ait bir türüdür. Kabuğu kalın bir yapıda ve katmanlı bir şekilde oluşmaktadır. Kabuğunun kalın ve katmanlı olmasından dolayı diğer buğday türlerine göre gluten oranı oldukça düşüktür.

KAVILCA UNU NEDİR?

Kavılca buğdayının ruşeym ve kepeği ile beraber bir bütün olarak öğütülmesinden elde edilen un. Ülkemizde yetiştiriciliği devam eden genetiği korunmuş son iki buğday türünden biridir. Kavılca ununun elde edildiği buğday Kars ilimizde yetişir. Soğuk iklime uyumlu olup bu sebeple kabuk kısmı daha kalındır.

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