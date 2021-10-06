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Kavi caddesinde kaldırım düzenleme çalışması sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kavi caddesinde kaldırım düzenleme çalışması sürüyor

Adıyaman Belediyesi, araç ve yayaların ulaşım konforunu arttırmak için şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, araç ve yayaların ulaşım konforunu arttırmak için şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şu sıralar Kavi caddesinde kaldırım düzenleme ve döşeme faaliyetleri yapıyor. Altyapı ve asfaltlama işlemleri tamamlanan caddede yoğunlaşan ekipler, güzergahın kaldırımına kilitli parke taşı döşüyor. Döşemesi tamamlanan bölgelerde kilim deseni gibi oluşan manzara, vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.

Konuya ilişkin bilgi veren belediye yetkilileri, "Son yıllarda hızla gelişen ve araç yoğunluğunun ciddi boyutlara ulaştığı şehrimizde, trafiğin aksamaması ve kaldırımların sorunsuz bir şekilde kullanılması için her türlü gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Bu amaçla altyapı ve asfaltlama çalışmalarını tamamladığımız Kavi caddesinde, kaldırım düzenleme ve döşeme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kavi caddesinde kaldırım düzenleme çalışması sürüyor

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