KAVGADA SİLAH ATEŞLENDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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KAVGADA SİLAH ATEŞLENDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, bar işleten Ayberk Karagöz (31) kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vurularak yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

BARTIN'da, bar işleten Ayberk Karagöz (31) Kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vurularak yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay saat 00.30 sıralarında Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre, bara gelen Eren Gören (30) bilinmeyen bir nedenle Taha Küçükoğlu (23) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Taha Küçükoğlu'nun arkadaşı bar sahibi Ayberk Karagöz araya girmeye çalıştı. Bu sırada yanında bulunan tabancayı ateşleyen Eren Gören, Aybek Karagöz'ü göğsünden ve Taha Küçükoğlu'nu ise omzundan vurdu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Karagöz ile Küçükoğlu'nu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayberk Karagöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Taha Küçükoğlu ise Bolu'ya sevk edildi. Hastanede ölüm haberini alan Ayberk Karagöz'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından otomobil ile kaçan Eren Gören, polisler tarafından yakalandı. Silahı ırmağa attığını belirten Gören gözaltına alınırken, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri silahı bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGADA SİLAH ATEŞLENDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KAVGADA SİLAH ATEŞLENDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KAVGADA SİLAH ATEŞLENDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KAVGADA SİLAH ATEŞLENDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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