Kavak'tan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavak'tan kısa kısa

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'tan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 7 Ekim'de ilçede kan bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 7 Ekim'de ilçede kan bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Saygılı, AA muhabirine, kan bağışının önemine dikkati çekti.

Güvenli ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla 7 Ekim Perşembe günü ilçede kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini belirten Saygılı, "Bağışlanan bir ünite kan dahi kana ihtiyacı olan hastanın hayatta kalmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle kan vermeye sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızın Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'ne konuşlandırılacak Türk Kızılay kan bağışı otobüsüne bağışta bulunmalarını istiyorum." dedi.

Saygılı, kampanyanın Samsun Valiliği himayesinde "Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası kapsamında düzenleneceğini kaydetti.

Kavak'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Ziyarette hafta dolayısıyla düzenleyecekleri programlar hakkında bilgi veren Belen, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kutlanan haftanın bu yılki temasının "din görevlileri ve vefa" olduğunu söyledi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı da Belen'e teşekkür etti.

Camilerin kendini ziyaret edenleri hep kucaklayan ve kendine yöneleni asla dışında bırakmayan bir yuva olduğunu vurgulayan Saygılı, "Kadınıyla, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla toplumun bütün kesimlerinin bu yuvada huzur bulduğu aşikardır. İlçemizde görev yapan din görevlilerimiz, 'Bu benim vazifem değildir' demeden gerek vefa grupları olsun gerekse pandemi sürecinin başlangıcından itibaren kararlılık ve hassasiyetle sürdürülen tüm çalışmalarda görev aldı. Verdiğiniz hizmet ve desteklerden ötürü sizlerin nezdinde bütün din görevlilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

 Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Kubilay Aka Pınar Deniz
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kavak'tan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 16:11:42. #1.11#