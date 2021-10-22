Kavak'ta din görevlilerine afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler
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Kavak'ta din görevlilerine afet farkındalık eğitimi verildi

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'ta din görevlilerine afet farkındalık eğitimi verildi

Samsun'un Kavak ilçesinde din görevlilerine yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde din görevlilerine yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi dolayısıyla İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle Kavak'ta müftülük personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) konferans salonunda düzenlenen eğitime İlçe Müftüsü Yakup Belen, müftülük idari personeli, Kur'an kursu öğreticileri ile camilerde görev yapan din görevlileri katıldı.

İl Müftülüğü personelinden afet eğitmeni ve din hizmetleri uzmanı Muharrem Hacıkaraahmetoğlu tarafından temel afet bilinci, Türkiye Afet Müdahale Planı, afetlerin insan psikolojisine etkileri, psikolojik ilk yardım, afed ve afet sonrasında manevi danışmanlık ve rehberlik konularında bilgi aktarıldı.

Verdiği bilgilerden dolayı Hacıkaraahmetoğlu'na teşekkür eden Müftü Belen, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin edindikleri bilgiler kapsamında görev mahallinde kurs öğrencileri ve vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.

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Kavak'ta din görevlilerine afet farkındalık eğitimi verildi

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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