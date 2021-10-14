Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Binbir'den

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Birol Binbir, en önemli önceliklerinin hasta memnuniyeti olduğunu söyledi.

Ladik Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden Kavak Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Binbir, görevine başladı.

Başhekim Binbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun-Ankara kara yolu yakınında bulunan Kavak Devlet Hastanesinin önemli sayıda nüfusa hizmet veren bir sağlık kuruluşu olduğunu söyledi.

"Başta Kavak ilçe halkı olmak üzere çevre ilçe ve köylerden hastanemize başvuran vatandaşlarımızın kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir." diyen Binbir, "Ekibimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Binbir, sağlık personeli olarak vatandaşlara götürdükleri hizmette, hasta memnuniyetini ön planda tuttuklarını kaydetti.