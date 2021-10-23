Kavak Avcılar Derneği Başkanı Könez kaçak avlananların takipçisi olacaklarını belirtti - Haberler
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Kavak Avcılar Derneği Başkanı Könez kaçak avlananların takipçisi olacaklarını belirtti

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak Avcılar Derneği Başkanı Könez kaçak avlananların takipçisi olacaklarını belirtti

Kavak Avcılar Derneği Başkanı Muharrem Könez, kaçak av yapanların takipçisi olacaklarını söyledi.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Kavak Avcılar Derneği Başkanı Muharrem Könez, kaçak av yapanların takipçisi olacaklarını söyledi.

Könez, AA muhabirine, dernek olarak kaçak avcılık yapanların takipçisi olacaklarını belirtti.

Yaban yaşam dengesinin bozulmasına avcılık eğitimi görmemiş, kaçak ve bilinçsiz av yapanlar sebep olduğunu vurgulayan Könez, "Avcılar Derneği olarak avcılık kursu açalım, ilçemizde kaçak avcılık yapılmasın, av meraklısı olup da avcılık belgesine sahip olmayan vatandaşlarımız kalmasın istiyoruz. Kavak Avcılar Derneği üyeleri olarak av yapmaktan ziyade yaban yaşamı korumamaya çalışıyoruz." dedi.

Dernek yönetimi ve üyeleri olarak bilinçsiz ve kaçak av yapanların takipçisi olacaklarını dile getiren Könez, kaçak avlanan kişilerin tespiti halinde haklarında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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