Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz - Haberler
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Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'daki Taliban yönetimi ile yapıcı diyaloğa katılım için uluslararası toplumunda ortak bir vizyon oluşması adına çaba sarf ettiklerini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'daki Taliban yönetimi ile yapıcı diyaloğa katılım için uluslararası toplumunda ortak bir vizyon oluşması adına çaba sarf ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Avusturyalı mevkidaşı Michael Linhart ile başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, ülkesinin Taliban'la yapıcı bir diyaloğa katılım ve uluslararası toplumda bu konuda ortak bir vizyon sağlanması adına çaba sarf ettiğini kaydetti.

Afganistan'da Taliban ve diğer Afgan güçleri arasında diyalog yoluyla sağlanacak ulusal uzlaşıyı teşvik ettiklerini dile getiren Al Sani, Afganistan'ı izole etmenin bir çözüm olmadığını ve yapıcı diyaloğa yönelmek gerektiğini belirtti.

Al Sani ayrıca Afgan halkına insani yardımların devam etmesi ve bunun siyasi durumla ilişkilendirilmemesi çağrısında bulundu.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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