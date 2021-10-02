Katar Şura Meclisi seçimlerinde oy sayımına başlandı

Katar Şura Konseyi (parlamento) için yapılan ilk seçimlerde sandıkların kapanmasının hemen ardından oy sayımına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan sıkı önlemlere rağmen Katarlıların yoğun ilgi gösterdiği seçimde sandıklar saat 18.00 itibarıyla kapandı.

Oy sayımına başlanan seçim merkezlerinde adaylar ve temsilciler hazır bulunurken, sayım işlemi, gönüllülerin yardımıyla seçim merkezi yöneticisi gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Katar Başbakanı Halid Bin Halife Al Sani, sandıklar kapanmadan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katar halkı, bugün ilk seçilmiş Şura Konseyi üyelerini belirlemek için oy kullandı ve ülkemizin karar almadaki halk katılımını genişletmesinde yeni bir tarihi başarıya imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

Al Sani, "Bu başarıdan dolayı halkı tebrik ediyor, adaylar, seçmenler ve organizatörler olarak bu ulusal etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Katar'da Şura Meclisi'nin tarihi 1972 yılına kadar uzanıyor. Meclis, 19 Nisan 1972'de ülkedeki temel yapıları düzenleyen değişiklerle oluşturuldu.

Katar'da yasama organı olarak görev yapan Şura Meclisi, Bakanlar Kurulu tarafından yönlendirilen kanun tasarılarını, siyasi ve ekonomik genel politikayı, ülke bütçesini ve bu meselelere dair tavsiyeleri tartışıyor.

Eski yapıya göre 45 kişilik Meclis'in tümünü Katar Emiri atıyordu. Yeni düzenlemeyle demokratik bir adım atan Katar'ın Şura Meclisi'nde yer alacak milletvekillerinin 30'unu Katar halkı seçecek, 15 üyeyi ise Katar Emiri atayacak.

Şura Meclisi seçimleri, Körfez ülkesindeki siyasi sürece halkın katılımını genişletmeyi hedefleyen bir adım ve demokrasiyi güçlendirme çabalarının bir parçası olarak kabul ediliyor.