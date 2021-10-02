Katar halkı Şura Konseyi seçimlerinin düzenlenmesinden memnun - Haberler
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Katar halkı Şura Konseyi seçimlerinin düzenlenmesinden memnun

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katarlı seçmenler, bugün yapılan ve ülkenin yasama alanında ilk demokratik tecrübesi olan Şura Konseyi (parlemento) seçimlerinin düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı.

Katarlı seçmenler, bugün yapılan ve ülkenin yasama alanında ilk demokratik tecrübesi olan Şura Konseyi (parlemento) seçimlerinin düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı.

Katarlılar, ilk Şura Konseyi üyelerini seçmek için oy kullanmak üzere sabah 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladılar.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan sıkı önlemlere rağmen Katarlılar seçime yoğun katılım gösterdi.

Seçmenlerden Yusuf Halid el-Halifi, AA muhabirine, "Bugün Katar'daki yasama seçimlerinin bu ilk deneyimine katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu fırsat için Emir Şeyh Temim bin Hamed el-Sani'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Halifi, "Gurur duyduğumuz bu yeni deneyimde tüm adaylara başarılar diliyoruz ve uzun vadede ülke için hayırlı olacak bir adım olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Fatıma el-Musenned de Katar'ın ilk demokratik deneyiminden mutluluk duyduğunu belirterek tüm adaylara başarı diledi.

Birinci Bölge Seçim Komitesi Başkanı Şeyha Maha Mansur Al Sani, seçimlere katılımın, hem erkekler hem de kadınlar bakımından beklenenden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Al Sani, devlet kurumlarının disiplinli organizasyonu ve seçmenlerin bilinçli oluşu sayesinde oy kullanma sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Katar halkı Şura Konseyi seçimlerinin düzenlenmesinden memnun

Katar halkı Şura Konseyi seçimlerinin düzenlenmesinden memnun

Katar halkı Şura Konseyi seçimlerinin düzenlenmesinden memnun

Katar halkı Şura Konseyi seçimlerinin düzenlenmesinden memnun
AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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