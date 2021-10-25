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Katar Emiri ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ikili ilişkileri görüştü

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar Emiri ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, Riyad'da düzenlenen "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" kapsamında Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri ile iki ülke halklarının ortak çıkarına hizmet etmesi için bu ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

İki lider ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi'nin gündeminde yer alan konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Ortak çevresel taahhütlerin uygulanmasına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" birçok ülkeden temsilcinin katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenmişti.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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