Katar Emiri ile Çin Dışişleri Bakanı ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile iki ülke ilişkilerini güçlendirme yollarını ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Al Sani, resmi ziyaret için başkent Doha'da bulunan Çinli Bakan Vang'ı kabul etti.

İki ülke arasındaki iş birliğini ve ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yollarının değerlendirildiği görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.

Vang, Doha'da ayrıca Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vang'ın 25-26 Ekim'de Katar'a yapacağı ziyarette Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümetten bir heyetle görüşeceği belirtilmişti.

Bakanlık sözcüsü de Pekin'deki basın toplantısında, iki tarafın Afganistan'daki duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunacağını ve ortak öneme sahip meseleleri konuşacağını aktarmıştı.

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