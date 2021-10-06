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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ilişkilerin düzelmesi sonrası BAE'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ilişkilerin düzelmesi sonrası BAE'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nayhan, Körfez krizine son veren Ula Bildirisi'nin ardından Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi ilk kez ülkesinde ağırladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nayhan, Körfez krizine son veren Ula Bildirisi'nin ardından Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi ilk kez ülkesinde ağırladı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haber de, Bin Zayed ve Al Sani'nin bir araya geldiği toplantıya BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed'in de katıldığı bildirildi.

İki ülke çıkarları için ilişkileri geliştirmenin yollarının görüşüldüğü toplantıyla 2021 yılının Ocak ayında imzalanan Ula Bildirisi sonrası ilk kez bir Katar heyeti, BAE'ye resmi ziyarette bulunmuş oldu.

Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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