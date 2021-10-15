Katar'dan Lübnanlı taraflara 'gerilimi tırmandırmama' çağrısı - Haberler
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Katar'dan Lübnanlı taraflara "gerilimi tırmandırmama" çağrısı

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar'dan Lübnanlı taraflara

Katar, Lübnanlı taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma, partizan ve siyasi çıkarlar yerine akla ve ulusal çıkarlara öncelik verme çağrısı yaptı.

Katar, Lübnanlı taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma, partizan ve siyasi çıkarlar yerine akla ve ulusal çıkarlara öncelik verme çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Katar'ın Lübnan'da istikrarı sağlayacak ve halkının arzularını gerçekleştirecek tüm uluslararası ve bölgesel çabalara aktif olarak katılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Lübnanlı taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınma, partizan ve siyasi çıkarlar yerine aklı ve ulusal çıkarları önceleme çağrısında bulunuldu.

Adalet Sarayına yürüyenlere ateş açılmıştı

Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta ölenler için bir günlük yas ilan etmişti.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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