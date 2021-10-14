Katar'dan Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım

Katar, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi binlerce aileye nakdi yardım dağıtımına başladı.

İhtiyaç sahipleri, sabah saatlerinden itibaren ödemeler için belirlenen noktalara giderek yardımları teslim aldı.

Filistinli Zuheyr ed-Derimli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'a Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

Dağıtılan 100 doların ihtiyaçlarının tamamını karşılamasa da insanların içinde bulunduğu zor şartlar düşünüldüğünde çok faydalı olduğunu söyleyen Derimli, Arap ve İslam alemine Gazze'de yaşayanların mevcut şartlarını iyileştirmek için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, dün yaptığı açıklamada, Katar Kalkınma Fonu ile iş birliği içinde bugünden itibaren Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım dağıtımına başlayacaklarını bildirmişti.

Dağıtımın Birleşmiş Milletlerin belirlediği 300'den fazla noktada gerçekleştirileceğini kaydeden İmadi, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 95 bin yoksul aileye 100'er dolar nakdi yardım sağlanacağını ifade etmişti.

İsrail, mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 gün süren saldırılar sırasında aldığı kararlar kapsamında, Katar'ın bölgeye yönelik nakdi yardımını durdurmuştu.

Katar ile BM'nin Hamas ve İsrail ile son dönemde vardığı anlaşmanın ardından yaklaşık 4 ay aradan sonra eylül ayında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapılmıştı.