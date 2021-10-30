Katar'daki Türk Okulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını okudu - Haberler
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Katar'daki Türk Okulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını okudu

AA - Haberler | Güncel

Katar'ın başkenti Doha'daki "Türk Okulu" öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını seslendirdi.

Katar'ın başkenti Doha'daki "Türk Okulu" öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını seslendirdi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği; Katara Kültür Köyü, Türk Okulu ve Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla çekilen marşa ait görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

Videonun başlangıç kısmında, İstanbul'daki tarihi mekanlar ile Katar'daki Türk Okulu'nun drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.

Öğrencilerin seslendirdiği "Vatan" marşının sözleri şöyle:

"Yağmur yağar toprak üstüne, güneş doğar gökyüzüne

Ey vatan sensin benim tek rüyam

Şehit yatar toprak altında, dalgalanan bayrak uğruna

Ey vatan sensin benim tek yuvam

Alnın ak, vicdanın hür, yarına umutla gül

Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet

Karda açan çiçek gibi, umur verir Türk gençliği

Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet"

Katar'daki Türk Okulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan marşını okudu

Katar'daki Türk Okulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan marşını okudu

Katar'daki Türk Okulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan marşını okudu

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