Katar'daki Türk Okulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını okudu
Katar'ın başkenti Doha'daki "Türk Okulu" öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını seslendirdi.
Katar'ın başkenti Doha'daki "Türk Okulu" öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını seslendirdi.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği; Katara Kültür Köyü, Türk Okulu ve Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla çekilen marşa ait görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.
Videonun başlangıç kısmında, İstanbul'daki tarihi mekanlar ile Katar'daki Türk Okulu'nun drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.
Öğrencilerin seslendirdiği "Vatan" marşının sözleri şöyle:
"Yağmur yağar toprak üstüne, güneş doğar gökyüzüne
Ey vatan sensin benim tek rüyam
Şehit yatar toprak altında, dalgalanan bayrak uğruna
Ey vatan sensin benim tek yuvam
Alnın ak, vicdanın hür, yarına umutla gül
Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet
Karda açan çiçek gibi, umur verir Türk gençliği
Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet"