Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy sayma işlemi başladı - Haberler
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Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy sayma işlemi başladı

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi (Parlamento) seçimleri için oy sayma işlemi başladı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi ( Parlamento ) seçimleri için oy sayma işlemi başladı.

İlk kez milletvekili seçimlerinin yapıldığı Körfez ülkesi Katar'da, 26 kadın adayın da katıldığı seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi.

Katar'daki 30 seçim bölgesinde 234 aday, 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarışacak. Meclisteki diğer sandalyeler ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.

Al Sani, ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesini öngören bir seçim yasası kararnamesi yayınlamıştı.

Al Sani tarafından 29 Temmuz'da yayımlanan kararnamede, Şura Meclisi üyeliğine seçme seçilme hakkına sahip olunabilmesi için "asli uyruğun Katar olması" şartının yanı sıra "kişinin dedesinin Katarlı ve ülkede doğması kaydı" da getirilmişti.

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy sayma işlemi başladı

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy sayma işlemi başladı

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy sayma işlemi başladı

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy sayma işlemi başladı
AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy sayma işlemi başladı - Haberler
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