Katamonu'da selin yıktığı istinat duvarını köylüler kendileri yaptırdı - Haberler
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Katamonu'da selin yıktığı istinat duvarını köylüler kendileri yaptırdı

AA / Celal Bekiroğlu - Haberler | Güncel
Katamonu'da selin yıktığı istinat duvarını köylüler kendileri yaptırdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde selin vurduğu köyde yıkılan istinat duvarını köy sakinleri kendi imkanlarıyla yeniledi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde selin vurduğu köyde yıkılan istinat duvarını köy sakinleri kendi imkanlarıyla yeniledi.

İlçeye bağlı Yamaç köyünde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle yollar ve istinat duvarı zarar gördü. Kendi aralarında para toplayan köy sakinleri, istinat duvarını yaptırdı.

Köy muhtarı Şaban Beyaz, AA muhabirine, aniden başlayan sağanağın köyde de zarara neden olduğunu belirterek, "Köyümüz içindeki yolun alt ve üst kısmındaki istinat duvarı sel nedeniyle çöktü. Köy halkı olarak istinat duvarının maliyeti olan 10 bin lirayı kendi aramızda topladık." dedi.

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AA / Celal Bekiroğlu - Son Dakika Haberleri
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