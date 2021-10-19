Kastamonu Valisi Çakır, Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Söz verdiğimiz gibi 2022 yılında, sel afetinin öncesinden çok daha iyi durumda afetten etkilenen bölgeleri İmar etmiş olacağız." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Vali Çakır, Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarlık müessesinin özel bir yerinin olduğunu anlatan Çakır, "Bildiğiniz 1829 yılında ilk muhtarlık seçimi Kastamonu Taşköprü'de yapıldı. Yine bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da 2015 yılında da 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kabul edilmiş ve o günden bu yana kutlanmaktadır. Muhtarlık müessesi demokrasinin ilk basamağı, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği bir noktadadır." dedi.

Kentte yaşanan sel felaketine de işaret ederek Kastamonu için 2021'in zor bir yıl olduğunu ifade eden Çakır, şunları söyledi:

"Öncellikle bildiğiniz gibi kış sezonu oldukça ağır geçti. Akabinde de 11 Ağustos'ta yakın tarihinde örneğini görmediğimiz ölçüde büyük bir sel afeti yaşadık. Sadece Bozkurt ilçemiz ön plana çıktı ama bunun yanında 9 tane ilçemiz bu sel afetinden doğrudan etkilendi. Bunların tamamını biz sahada gördük, tespitini yaptık. Sonuç olarak çok büyük bir coğrafyada sel afetini yaşadık. Mahalle, köylerle beraber yaklaşık 500 yerleşim yeri yapıyor. Bunun yanında hem Karayolları'nın, hem Orman'ın, hem de DSİ'nin mıntıkalarında yaşanan sıkıntılar da hariç.

Hal böyle olunca bizim bu seneki programlarımızda şaşmalar meydana geldi. Afetin büyüklüğü karşısında tüm araçlarımız sahada kayboldu. Diğer vilayetlerden gelen takviyelerle hızlı bir toparlanma sağladık. Allah'a çok şükür şu an itibarıyla büyük oranda sahaya hakimiz. Ayağa da kaldırdık. Şu an ihalelerimizi yapıyoruz. Büyük oranda bunları gerçekleştirdik. İnşallah ekim ayı itibarıyla da kalan ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılında, sel afetinin öncesinden çok daha iyi durumda, afetten etkilenen bölgeleri imar etmiş olacağız."