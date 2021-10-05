Son dakika gündem: KASTAMONU - Soylu: 'Türkiye terörü de terörün uzantılarını da tasfiye etmiştir' - Haberler
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Son dakika gündem: KASTAMONU - Soylu: "Türkiye terörü de terörün uzantılarını da tasfiye etmiştir"

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. (4)

Son dakika gündem: KASTAMONU - Soylu: Türkiye terörü de terörün uzantılarını da tasfiye etmiştir

Son dakika gündem: KASTAMONU - Soylu: Türkiye terörü de terörün uzantılarını da tasfiye etmiştir

Son dakika gündem: KASTAMONU - Soylu: Türkiye terörü de terörün uzantılarını da tasfiye etmiştir

Son dakika gündem: KASTAMONU - Soylu:
AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...

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Haber: Son dakika gündem: KASTAMONU - Soylu: 'Türkiye terörü de terörün uzantılarını da tasfiye etmiştir' - Haberler
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