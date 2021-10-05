Son dakika gündem: KASTAMONU - Soylu: "Türkiye terörü de terörün uzantılarını da tasfiye etmiştir"
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.
KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. (4)