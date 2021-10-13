KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı (2) - Haberler
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KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı (2)

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolundaki Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 12 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yaralı polislerin eşyalarının bulunduğu çantalar meslektaşlarınca taşındı.

Polis servisinin Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine görev değişimi yapmak için yola çıkan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerini taşıdığı öğrenildi.

KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı (2)

KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı (2)

KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı (2)

KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı (2)
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

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