KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı - Haberler
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KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.

KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

KASTAMONU - Polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

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