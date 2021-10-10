Kastamonu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada "mavi kategori"ye girdi
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Kastamonu ile birlikte 27'ye ulaştığını bildirdi.
KASTAMONU (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Kastamonu ile birlikte 27'ye ulaştığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşı oranının Kastamonu'da yüzde 75'i geçtiğini duyurarak, "Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerini kullandı.
AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri