Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 23,96 gram metamfetamin, 0,48 gram skunk, 41,34 gram bonzai, 78 reçeteye tabi hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 28 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri