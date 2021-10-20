Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 23,96 gram metamfetamin, 0,48 gram skunk, 41,34 gram bonzai, 78 reçeteye tabi hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 28 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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