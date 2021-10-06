Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'da iki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9,72 gram kubar esrar ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bir diğer operasyonda ise 10,47 gram bonzai, 2,61 gram sentetik uyuşturucu ile 50 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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