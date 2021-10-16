Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda eçşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, il merkezindeki 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4,73 gram esrar, 65,47 gram kenevir tohumu, 1,56 gram sentetik kannabinoid, 6,02 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere gidip çalışanı dövdü, yetmedi cama çıkıp ortalığı karıştırdı

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere gidip çalışanı dövdü, yetmedi cama çıkıp ortalığı karıştırdı

 Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü

Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü

 6 gün önce oğlunun boğazına bıçak dayanan şahıs, bu kez de teknede kendini yakmaya kalktı

6 gün önce oğlunun boğazına bıçak dayanan şahıs, bu kez de teknede kendini yakmaya kalktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Derya Tuna Işıl Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:03:13. #1.12#