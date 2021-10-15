Kastamonu'da tefecilik operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı - Haberler
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Kastamonu'da tefecilik operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da tefecilik operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İkisi adli kontrol olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin kendilerinden talepte bulunan kişilere, yüksek faizle para ya da altın vererek tefecilik yaptığı öğrenildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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