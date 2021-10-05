Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü - Haberler
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Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.

HANÖNÜ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.

İlçe merkezinde ikamet eden Kadir (85) ile eşi Kamile Çalışkan'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti.

Çalışkan çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çift, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çalışkan çifti, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kadir Çalışkan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Kamile Çalışkan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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