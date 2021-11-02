Kastamonu'da sis etkili oluyor - Haberler
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Kastamonu'da sis etkili oluyor

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da sis etkili oluyor

Kastamonu-Ankara kara yolunda etkili olan sis, ulaşımda aksamaya neden oluyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu- Ankara kara yolunda etkili olan sis, ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Olukbaşı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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