Kastamonu'da sis etkili oluyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu- Ankara kara yolunda etkili olan sis, ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Olukbaşı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

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