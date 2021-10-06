Son dakika haber: Ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi. İş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 32 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

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