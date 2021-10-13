Kastamonu'da polis servisinin devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolundaki Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 12 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yaralı polislerin eşyalarının bulunduğu çantalar meslektaşlarınca taşındı.

Polis servisinin Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine görev değişimi yapmak için yola çıkan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerini taşıdığı öğrenildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentteki hastanelerde tedavisi devam eden polisleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kazada Ankara Takviye Hazır Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 12 PAK personelinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.